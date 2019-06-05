На пределе: Starbreeze уволит четверть сотрудников ради сохранения бизнеса

Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Шведская компания-разработчик и издатель компьютерных игр Starbreeze объявила о значительном сокращении штата сотрудников для того, чтобы снизить затраты. К ноябрю 2019 года компанию покинут 60 разработчиков, сообщается на официальном сайте Starbreeze 4 июня.

Сейчас в штате Starbreeze 240 человек. Таким образом, уволенные сотрудники составят ¼ от общего числа работников компании. Сообщается, что такие меры предпринимают ради «ведения эффективного и прибыльного бизнеса в долгосрочной перспективе». При этом все изменения коснутся только главного офиса компании в Стокгольме.

Таким образом компания планирует сэкономить порядка трёх миллионов шведских крон (21 млн рублей). Генеральный директор Starbreeze Микаэль Нермарк заявил, что за прошедшие шесть месяцев руководство внесло значительные изменения в свою систему ведения бизнеса, и теперь полностью придерживается новой стратегии.

Напомним, шведская компания Starbreeze находится на реконструкции с 2018 года из-за ряда финансовых проблем, вызванных неудачными релизами своих игровых проектов. В частности, Overkill's The Walking Dead. Теперь руководство компании идёт на любые меры для того, чтобы удержать свой бизнес. Так, они отказались от всех предстоящих игровых проектов, кроме Psychonauts 2 и недавно продали свою студию арт-дизайна Dhruva Interactive американской компании Rockstar Games.

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