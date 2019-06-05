Мосгордума утвердила кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора

Москва, , 11:39 — REGNUM Мосгордума утвердила кандидатуру на должность прокурора Москвы Дениса Попова, ныне занимающего аналогичный пост в Дагестане. Соответствующее решение было принято 5 июня в ходе итогового заседания Московской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатуру Попова внёс на рассмотрение в Московскую городскую думу генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

«Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне. Уверен, что в лице Дениса Геннадьевича столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с Мосгордумой», — прокомментировал председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Напомним, с сентября 2015 года место прокурора столицы занимал Владимир Чуриков. В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин отстранил его от этой должности. Сейчас временно исполняющим обязанности прокурора Москвы является Олег Манаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Попов до выдвижения на должность прокурора города Москвы руководил надзорным ведомством Республики Дагестан. Он был назначен в феврале 2018 года. До этого, с 2015 года, Попов руководил прокуратурой Хакасии.

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