Среда, 5 Июня 2019 года
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В США сотня женщин разделась в знак протеста против политики Facebook

Общество

Акцию организовал скандально известный нью-йоркский фотограф Спенсер Туник

Нью-Йорк, США, 5 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Около ста обнаженных женщин приняли участие в акции протеста против двойных стандартов социальной сети Facebook в Нью-Йорке (США), пишет газета Kronen Zeitung 4 июня.

Десятки полностью обнаженных женщин разных возрастов собрались перед офисом Facebook в Манхеттене. Они держали в руках круглые таблички с изображением увеличенных женских сосков, которыми прикрывали низ живота. Участники акции обвинили администрацию социальной сети в двойных стандартах: она допускает публикацию обнаженной женской груди «в качестве формы протеста, для повышения осведомленности о конкретной причине или по образовательным, или медицинским причинам». В остальных случаях, по мнению участниц акции, женское тело трактуется как табу или что-то «нечистое».

Акция под лозунгом #wethenipple была организована американским фотографом Спенсером Туником. Он известен по ряду проектов с массовым участием обнаженных моделей. Он устраивал подобные перфомансы перед Сиднейским оперным театром, на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене, на Мертвом море.

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Акции протеста
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