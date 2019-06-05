В США сотня женщин разделась в знак протеста против политики Facebook

Нью-Йорк, США, , 10:36 — REGNUM Около ста обнаженных женщин приняли участие в акции протеста против двойных стандартов социальной сети Facebook в Нью-Йорке (США), пишет газета Kronen Zeitung 4 июня.

Десятки полностью обнаженных женщин разных возрастов собрались перед офисом Facebook в Манхеттене. Они держали в руках круглые таблички с изображением увеличенных женских сосков, которыми прикрывали низ живота. Участники акции обвинили администрацию социальной сети в двойных стандартах: она допускает публикацию обнаженной женской груди «в качестве формы протеста, для повышения осведомленности о конкретной причине или по образовательным, или медицинским причинам». В остальных случаях, по мнению участниц акции, женское тело трактуется как табу или что-то «нечистое».

Акция под лозунгом #wethenipple была организована американским фотографом Спенсером Туником. Он известен по ряду проектов с массовым участием обнаженных моделей. Он устраивал подобные перфомансы перед Сиднейским оперным театром, на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене, на Мертвом море.