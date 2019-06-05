Президентские гранты получат 36 пермских некоммерческих проектов

Пермь, , 10:19 — REGNUM В Пермском крае получателями президентских грантов, направленных на развитие гражданского общества, станут авторы 36 некоммерческих проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. Фонд президентских грантов официально подвел итоги первого конкурса 2019 года по распределению грантов президента РФ.

Регионы ПФО подавали 1857 заявок на конкурс. Округ занял второе место среди других федеральных округов по количеству президентских грантов — 337 заявок удовлетворено. Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в 2018 году.

Из 36 проектов Прикамья самый большой грант достался проекту «Разумеется» по развитию кейс-культуры в некоммерческом секторе», система обучения и обмена опытом представителей НКО и привлечение к общественной деятельности молодых профессионалов. В общей сложности проекты Пермского края получат поддержку Фонда на сумму 48,7 млн рублей. В числе тех, кто получит грантовую поддержку, превышающую 4 млн рублей, авторы проектов по развитию ветеранских НКО в малых территориях — 4,4 млн рублей, а также по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями — 4,2 млн рублей.

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Напомним, по результатам первого конкурса в 2018 году поддержку получили 37 пермских проектов. Общая сумма грантов составила более 60 млн рублей. По итогам 2018 года организации Пермского края получили 157 млн рублей на реализацию заявленных гражданских проектов.

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