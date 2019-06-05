Найдено тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 10:09 — REGNUM Ребенок, пропавший в Кабардино-Балкарии 29 мая, найден спустя семь суток мертвым. Его обнаружили спасатели 4 июня, около 15:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Тело было найдено в реке Черек, под мостом возле села Октябрьское. В настоящее время оно передано следственно-оперативной группе. СКР устанавливает все обстоятельства трагического происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, родители двухлетнего мальчика отдыхали в компании друзей на берегу реки Черек. Они не сразу заметили пропажу ребенка. По их предположениям, он мог упасть в реку и утонуть. Поиски мальчика вели почти семь дней сотрудники МЧС и МВД, волонтеры из числа местных жителей.

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