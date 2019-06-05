Грибковое заболевание деревьев распространяется в южнокорейском Чечхоне

Чхунджу, Южная Корея, , 10:24 — REGNUM В южнокорейском Чечхоне распространяется грибковое заболевание плодовых деревьев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в яблочных садах, расположенных в районе Пекун-мён, обнаружили опасное заболевание плодовых растений — черный рак.

Известно, что фермеры сообщили о первых признаках данного заболевания 29 мая, по предварительным данным, заражено около 1500 деревьев.

На данный момент на пяти яблочных садах города Чечхона проводится тщательный осмотр деревьев.

Известно, что первые признаки черного рака были зафиксированы 24 мая в пяти яблочных садах города Чхунджу.

Черный рак — грибное заболевание плодовых деревьев. Обычно повреждает яблони, изредка груши и косточковые культуры. Черный рак может проявляться на листьях, цветах, плодах, но особенно опасен, когда гриб поражает кору на штамбе и скелетных ветвях дерева.