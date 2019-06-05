Трамп сравнил чистоту воздуха в Китае, России и США

Лондон, , 10:09 — REGNUM В таких странах, как Китай, Индия и Россия, не очень хороший воздух, также оставляет желать лучшего и качество воды. Об этом в интервью телеканалу ITV во время визита в Великобританию заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, в некоторых городах в этих государствах «вы даже не сможете дышать». Иначе обстоит дело в США, уверен американский лидер, отметив огромную разницу между этим государством и Китаем. А также другими странами.

«У США, согласно разной статистике, одно из самых лучших состояний окружающей среды, и оно становится лучше. И я хочу, чтобы у нас была чистейшая вода», — приводит ТАСС слова главы Белого дома.

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При этом президент США обратил внимание на то, что проблемы с загрязнением в одном уголке мира в конечном счёте чувствуются в других частях мира.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу самых опасных для экологии городов мира, Нью-Йорк оказался на третьем месте после столицы Южной Кореи Сеула и китайского Гуаньчжоу. Так, выбросы углекислого газа американского мегаполиса оцениваются в 233,5 мегатонны в год. Также в первой десятке списка оказались ещё два города США — Лос-Анджелес и Чикаго. При этом большинство городов, вошедших в ТОП-50 экологического рейтинга, находятся в США и Китае — 11 и 10 соответственно.