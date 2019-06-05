В Екатеринбурге представили книгу о кодификации российского частного права

Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге представили книгу «Кодификация российского частного права 2019» под редакцией премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Авторы выступили в Уральском государственном юридическом университете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Книга написана коллективом из 14 авторов — экспертов в области права. Труд посвящён памяти экс-главы Высшего Арбитражного Суда РФ, человека, прослужившего советником трёх президентов РФ, — Вениамина Яковлева. Авторы внесли одну из последних статей Яковлева в начало книги.

«Уникальность монографии в том, что сами авторы принимали участие в работе (над гражданским законодательством — ИА REGNUM ). Они знают отечественную и иностранную практику, знают научную литературу», — заявил один из авторов книги, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

В монографии подводится итог кодификации частного права по состоянию, а 2019 год. Основная часть книги посвящена гражданскому праву.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. 5 июня мероприятие проходит на базе Уральского государственного юридического университета.

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