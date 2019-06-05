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До +29 °С ожидается в Москве 5 июня

Общество

Без осадков

До +29 °С ожидается в Москве 5 июня
Лето

Москва, 5 июня 2019, 09:40 — REGNUM  Теплая малооблачная погода ожидается в Москве 5 июня. Воздух разогреется до +29 °С, сообщает Гидрометцентр России.

«Малооблачно. Без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха в столице днем 5 июня составит 27…29 °С. Ветер будет дуть южный со скоростью 1 — 6 м/с.

В ночь на 6 июня ожидается от 11 до 13 градусов тепла, днем 6 июня будет жарче: 28…30 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 июня в Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве продлен на 5 июня «желтый» уровень погодной опасности

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