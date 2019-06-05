Неприличный жест украинского «эксперта» возмутил ведущих ток-шоу

Москва, , 09:27 — REGNUM Украинский эксперт Всеволод Непогодин более не будет участвовать в программе «60 минут» на «России 1» из-за хамского поведения. Об этом заявила во время эфира Ольга Скабеева, ведущая программу вместе с Евгением Поповым.

Непогодин показал неприличный жест начальнику пресс-службы народной милиции ДНР Даниилу Безсонову, который говорил о нарушении перемирия украинскими силовиками при прямом включении из Донецка. Поведение Непогодина возмутило Попова, и тот потребовал от эксперта уйти из студии.

«Вы что делаете? Уходите отсюда!» — заявил Попов.

Читайте также: Платошкин покинул студию «60 минут» после оскорбления политолога с Украины

Покидая эфир, представитель Украины продолжил оскорблять Безсонова, но тот проигнорировал оппонента и продолжил выступление.

Так называемый эксперт Непогодин более никогда не появится в программе «60 минут», подчеркнула Скабеева. Попов добавил, что даже при различии мнений подобное поведение недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Непогодина выгнал из студии программы «Кто против?» ведущий Владимир Соловьев. Журналиста возмутило, что Непогодин назвал гитлеровских нацистов «альтернативой» правлению Иосифа Сталина.

Читайте также: «Пошёл вон отсюда!»: Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта