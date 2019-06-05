Обыски прошли в министерстве культуры Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 09:12 — REGNUM В министерстве культуры Кабардино-Балкарии 4 июня прошли обыски и выемка бухгалтерских документов. Спецмероприятия проводились в рамках расследования мошенничества на 20 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, следствие устанавливает обстоятельства хищения бюджетных средств при заключении контрактов с телекомпанией «НОТР», которая специализируется на авторских программах и создании кинофильмов. Под подозрением следствия должностные лица минкульта.

В настоящий момент подтверждений информации об обысках и проведении следственных действий на сайтах правоохранительных органов пока нет. Не комментируют ситуацию и в минкульте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Кабардино-Балкарии проводились обыски в связи с уголовным делом сотрудников ГИБДД, подозреваемых в создании преступной группировки, получавшей взятки от водителей большегрузов, перевозивших нелегальный алкоголь. Были задержаны 12 высокопоставленных полицейских во главе с заместителем начальника управления госавтоинспекции.