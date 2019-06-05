Среда, 5 Июня 2019 года
09:31:25 МСК

Обыски прошли в министерстве культуры Кабардино-Балкарии

Общество

Силовики ищут доказательства мошенничества при заключении контрактов

Обыски прошли в министерстве культуры Кабардино-Балкарии
sempsons
Обыск

Нальчик, 5 июня 2019, 09:12 — REGNUM  В министерстве культуры Кабардино-Балкарии 4 июня прошли обыски и выемка бухгалтерских документов. Спецмероприятия проводились в рамках расследования мошенничества на 20 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, следствие устанавливает обстоятельства хищения бюджетных средств при заключении контрактов с телекомпанией «НОТР», которая специализируется на авторских программах и создании кинофильмов. Под подозрением следствия должностные лица минкульта.

В настоящий момент подтверждений информации об обысках и проведении следственных действий на сайтах правоохранительных органов пока нет. Не комментируют ситуацию и в минкульте.

Читайте также: Обыски по делу инспекторов-взяточников проходят в Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Кабардино-Балкарии проводились обыски в связи с уголовным делом сотрудников ГИБДД, подозреваемых в создании преступной группировки, получавшей взятки от водителей большегрузов, перевозивших нелегальный алкоголь. Были задержаны 12 высокопоставленных полицейских во главе с заместителем начальника управления госавтоинспекции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Следственные действия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить