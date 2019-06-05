Центры содержания во Франции в 2018 г. использовались активно — СМИ

Париж, , 09:17 — REGNUM Представители ряда французских ассоциаций заявили, что центры содержания под стражей во Франции в 2018 году были «использованы в полном объеме», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в 2018 году многие иностранцы были задержаны и отправлены в центры содержания под стражей в ожидании возможного выдворения из страны.

«Франция остается европейской страной, которая в наибольшей степени прибегает к праву на лишение свободы иностранных граждан», — говорится в докладе французских ассоциаций.

Согласно этому докладу, в общей сложности во Франции в 2018 году было задержано 45 851 человек (в том числе 26 614 в Париже) против 46 800 в 2017 году, что говорит о систематическом использовании префектурами страны права на задержание человека и помещения его под стражу.

Такие ассоциации как Assfam-SOS Group, которая участвует в приеме и интеграции мигрантов, и France Terre d'Asile, поддерживающая людей, ищущих убежища во Франции, выразили сожаление в связи с сложившейся ситуацией, так как подобное «не наблюдалось более десяти лет».

По данным представителей ассоциаций, средняя продолжительность содержания под стражей во Франции увеличилась до 14 дней. При этом, количество людей, заключенных под стражу на срок более 30 дней, резко возросло — с 2 468 человек в 2016 году до 4 432 в 2018 году.

Напомним, во Франции 1 января 2019 года вступил в силу закон об иммиграции и предоставлении убежища, который удвоил максимальную продолжительность содержания под стражей с 45 до 90 дней.