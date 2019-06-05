Среда, 5 Июня 2019 года
09:14:01 МСК

Власти Москвы предупредили о заторах из-за визита Си Цзиньпина

Общество

Лучше выбрать метро

Власти Москвы предупредили о заторах из-за визита Си Цзиньпина
Автомобильный затор

Москва, 5 июня 2019, 09:07 — REGNUM  Автолюбителям Москвы 5 июня посоветовали пользоваться общественным транспортом. Рекомендации опубликованы в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах столицы, особенно в центре города.

«В Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте поездки в метро», — написали в ЦОДД.

Отметим, 5 июня в Москву совершит визит председатель КНР Си Цзиньпин. Он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры подпишут ряд документов и посетят мероприятие, посвящённое 70-летию установления дипломатических отношений между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин покинул Пекин и направился вместе со своей делегацией в Россию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить