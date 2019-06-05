Среда, 5 Июня 2019 года
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В парках Москвы оборудовали места отдыха у воды

Общество

Пляжи и бассейны открыты в 17 парках

Москва, 5 июня 2019, 09:06 — REGNUM  В парках Москвы открылись пляжи и понтонные бассейны. Специальные места для отдыха у воды оборудованы в 17 парках, сообщается на портале градоначальника.

У водоёмов установлены бесплатные лежаки, шезлонги и большие пуфы. Можно заняться спортом или провести время с детьми на игровых площадках или в мини-аквапарках.

Москвичи и гости столицы могут позагорать на берегу водоемов в Парке Горького, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», «Кузьминках», «Фили» и др.

Подробнее: Около 40 парков Москвы проведут бесплатные занятия йогой

Как сообщало ИА REGNUM, в московских парках реализуется проект «Йога в парках». Бесплатные занятия проводятся в 37 городских парках.

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Парки и зоны отдыха Москвы
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