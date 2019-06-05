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Врачи рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова

Общество

У Алибасова ожог пищевода и ожог желудка второй степени

Врачи рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова
Бари Алибасов

Москва, 5 июня 2019, 08:35 — REGNUM  Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов был госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, сообщает «Комсомольская правда».

«У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое», — цитирует издание врача.

По словам медиков, после такого отравления может начаться кровотечение. Вместе с тем официальный комментарий врач давать отказался.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на его сына Бари Алибасова — младшего сообщили, что продюсер был госпитализирован в больницу с отравлением. Вместо сока музыкант случайно выпил жидкость для очистки труб, стакан с которой стоял на столе.

Читайте ранее в этом сюжете: Здоровью ничего не угрожает. Сын рассказал о госпитализации Бари Алибасова

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