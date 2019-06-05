В Зауралье для лечения онкозаболеваний могут привлечь частную медицину

Курган, , 08:27 — REGNUM В Курганской области рассматривают вариант предоставления онкологической помощи с использованием механизма государственно-частного партнерства. От пяти частных медицинский компаний в правительство Зауралья представлены проекты по внедрению в регионе новых методов лечения онкозаболеваний с использованием современного оборудования, в том числе для лучевой и химиотерапии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

При реализации государственно-частного партнерства пациенты продолжат получать медицинскую помощь бесплатно, услуги будут оплачиваться за счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

По такому принципу уже работают в Кургане диализный центр холдинга «Юнона», и лаборатория ЭКО АО «Центр семейной медицины» в перинатальном центре.

Потенциальными инвесторами в решении проблем с онкологией в Зауралье желают выступить ООО «УК Медма», ООО ПЦТ «Сакнур», АО «Европейский медицинский центр», ГК «МедИнвестГрупп», медицинский центр «Лотос»

"Мы должны выбрать проект, который в большей степени отвечает интересам населения», — резюмировал Вадим Шумков.

Отметим, что согласно данным Свердловскстата, в Курганской области в 2018 году году умерли 12 990 человек. Из них от онкологических заболеваний скончалось 2 090 человек.

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