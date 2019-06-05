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В Приамурье впервые прошел ЕГЭ по китайскому языку

Общество

Желающие сдавали письменную часть, устная часть экзамена пройдёт через два дня

Благовещенск, 5 июня 2019, 08:25 — REGNUM  В 2019 году в основной период сдачи ЕГЭ экзамен по китайскому языку планируют сдавать 16 выпускников общеобразовательных школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Приамурья.

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«Экзамен включает в себя письменную и устную части. Письменная часть работы содержит 42 задания и состоит из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». Устная часть КИМ ЕГЭ по китайскому языку включает в себя три задания. В первом задании предлагается ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, во втором задании — выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана, в третьем задании необходимо сравнить две фотографии на основе предложенного плана. Письменный ЕГЭ по китайскому языку — на 5 июня, устная часть — 7 июня», — рассказали в областном минобразовании.

Китайский язык в школах области изучается на протяжении 25 лет. В 2018/19 учебном году его изучали 1696 учеников Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов.

Результаты ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области станут известны 24 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, выпускники Свердловской области готовятся к сдаче Единого государственного экзамена по китайскому языку. Это одно из нововведений аттестационной кампании 2019 года: перечень иностранных языков, которые можно выбрать для сдачи ЕГЭ, расширен — китайский дополнил список, в который ранее были включены английский, немецкий, французский и испанский языки.

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Единый государственный экзамен
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