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В День России парковки в Москве будут бесплатными

Общество

На улицах в зоне городского парковочного пространства

Москва, 5 июня 2019, 08:09 — REGNUM  В Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины, сообщается на портале мэра столицы.

Оставить автомобиль можно будет, не оплачивая стоянку, на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, кроме парковок со шлагбаумами.

По мнению столичных властей, отмена оплаты за парковку в Москве не скажется на загруженности дорог, потому что в праздники интенсивность движения снижается.

Подробнее: Вернуть эвакуированный автомобиль в Москве поможет робот

Как сообщало ИА REGNUM, на горячей линии в контакт-центре «Московский транспорт» в пилотном режиме начал работать робот.

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День России
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