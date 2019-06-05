В День России парковки в Москве будут бесплатными

Москва, 5 июня 2019, 08:09 — REGNUM В Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины, сообщается на портале мэра столицы.
Оставить автомобиль можно будет, не оплачивая стоянку, на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, кроме парковок со шлагбаумами.
По мнению столичных властей, отмена оплаты за парковку в Москве не скажется на загруженности дорог, потому что в праздники интенсивность движения снижается.
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Как сообщало ИА REGNUM, на горячей линии в контакт-центре «Московский транспорт» в пилотном режиме начал работать робот.
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