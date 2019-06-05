Правозащитники обеспокоены притеснением оппозиции в Зимбабве — СМИ

Хараре, , 08:03 — REGNUM Сотрудники некоторых правозащитных организаций обеспокоены притеснениями в Зимбабве оппозиционных активистов со стороны властей, передает VOA Africa.

По словам правозащитников, в мае 2019 года власти задержали семерых активистов по возвращении с конференции на Мальдивских островах. В настоящее время они находятся в тюрьме, им были предъявлены обвинения в «государственной измене».

«Это безосновательные обвинения. Эти обвинения направлены против активистов по защите прав человека и против гражданского обществе в Зимбабве», — заявил друг одного из задержанных Макомбореро Харузивише.

«Реальность такова, что наша экономика в упадке. Протестные настроения в стране очень высоки, и власти запугивают людей, чтобы их усмирить. Они преследуют оппозицию. Они преследуют ведущие гражданские организации, чтобы устранить их в случае массовых выступлений», — добавил Харузивише.

Он отметил, что после свержения Роберта Мугабе в 2017 году практически ничего не изменилось.

«Если что-то и изменилось, то к худшему. Во время правления Мугабе мы были полицейским государством, а сейчас стали военным», — подчеркнул Харузивише.

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