Названы главные достоинства и недостатки ЕГЭ

Москва, , 07:54 — REGNUM Одобряют систему ЕГЭ 23% жителей России, не одобряют 64% опрошенных. 14% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Сторонники ЕГЭ поясняют, что «даёт глубокую и объективную оценку знаний», «стимулирует школьников к учебе, повышает качество знаний», «у всех равные условия для поступления в вуз».

Основные аргументы противников: «дети испытывают стресс», «уровень знаний школьников понизился», «в экзамене много случайного», «традиционный экзамен лучше».

По мнению 30% опрошенных, с введением ЕГЭ стало легче поступить в вузы, 39% придерживаются обратного мнения. При этом 71% граждан РФ считают, что объективнее оценивает знания прежняя система вступительных экзаменов в вузах, чем нынешняя (15%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше прошел 26 мая 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями при сдаче ЕГЭ.

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