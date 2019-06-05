В Зауралье ищут меценатов для реставрации дома купца Густомесова

Шадринск, Курганская область, , 07:36 — REGNUM В Шадринске Курганской области решается судьба усадьбы купца Гаврилы Густомесова. Для бюджета города реставрация этого памятника архитектуры неподъёмна. Об этом сообщила глава города Людмила Новикова на своей странице в социальной сети.

Вместе с членами Шадринского отделения Русского географического общества (РГО) она 4 июня 2019 года побывала в усадьбе купца Густомесова на ул. Луначарского, 13. Дом 1906 года постройки обильно украшен деревянной резьбой. Его каменная ограда с «просеченным» железом с рисунком считается уникальной. Сам купец Густомесов в своё время был весьма богат — занимался поставкой и продажей кровельного железа, скобяных товаров, стали, чугуна.

Памятник архитектуры передан городу меньше месяца назад. Последние десятилетия усадьба принадлежала Министерству обороны России и была нежилой, не использовалась, постепенно разрушалась. Тогда как усадьба должна привлекать шадринцев и туристов, любителей истории и культуры не только внешним видом, но и внутренним содержанием, считает глава Шадринска.

«Рабочую поездку хотелось назвать исторической экскурсией, если бы не очевидная и острая необходимость максимальных сил и вложений в этот уникальный объект. Жилой дом, многочисленные склады, неповторимые ворота и наличники на окнах — этот ансамбль непременно должен сохраниться для потомков. Члены РГО сейчас наводят здесь порядок, вывозят мусор с территории, охраняют объект от посягательства вандалов», — сообщает Людмила Новикова.

Она отметила, что администрация города ищет меценатов и инвесторов на уникальный объект. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в мае внедрена программа «памятник за рубль», когда инвесторам на 49 лет сдаётся в аренду практически даром историческое здание с условием реставрации в течение семи лет.

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