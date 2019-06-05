Бывший челябинский вице-губернатор находится в международном розыске

Челябинск, , 07:10 — REGNUM В Челябинской области уголовное дело против бывшего вице-губернатора Александра Уфимцева выделено в отдельное производство. Сам он объявлен в международный розыск, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Следствие считает, что Александр Уфимцев, ещё будучи вице-мэром Челябинска, причастен к мошенничеству с землями на берегу озера Увильды. По версии СКР, земля лесного фонда была получена обманным путём в безвозмездную и бессрочную собственность.

Трое лиц уже скоро предстанут перед судом. Следствие по делу о мошенничестве и пособничестве в мошенничестве уже завершено.

Что касается Уфимцева, то ранее он был заочно арестован. При этом его адвокат отрицает вину своего подзащитного.

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