На Урале завершено следствие по делу о мошенничестве с землёй

Челябинск, , 06:59 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по делу о мошенничестве с землями на берегу озера Увильды, а также о пособничестве в таком мошенничестве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Перед судом предстанут экс-глава государственного учреждения «Особо охраняемые территории» Илья Пруцких, бывший глава управления культуры Андрей Григорьев и экс-директор кинотетрального центра «Спартак» Дмитрий Назаров. Следователи считают, что бывший вице-мэр Челябинска Александр Уфимцев и Илья Пруцких собирались построить загородные дома. Пособниками следователи называют Григорьева и Назарова. По версии правоохранителей, в 2009 году путём обмана было приобретено право на безвозмездное и бессрочное пользование участком леса на берегу озера Увильды. Здесь было построено девять капитальных жилых домов.

В ходе преступной деятельности государству причинён ущерб в размере более двух миллионов рублей в виде неполученных арендных платежей. Имущество обвиняемых на сумму более 10 млн рублей арестовано.