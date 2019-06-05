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В Зауралье суд обязал власти села очистить бесхозный участок

Общество

Местное руководство из-за отсутствия правообладателя участка ранее не ликвидировало несанкционированную свалку на нём

р-н Макушинский, Курганская область, 5 июня 2019, 05:55 — REGNUM  В Курганской области суд постановил: отсутствие у земельного участка владельца — это не повод для игнорирования несанкционированной свалки. Подобная свалка обнаружена на территории Макушинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Зауралью.

Свалка расположена с юго-восточной стороны от деревни Бородинка на площади 400 кв. м, объёмом 150 кубометров. У данного участка отсутствует правообладатель. За его очистку от отходов никто не отвечает.

Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с исковым заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц к администрации Саратовского сельсовета, к которому относится деревня Бородинка.

Суд отметил бездействие администрации сельсовета по принятию мер по очистке земельного участка, где скопились твёрдые коммунальные отходы. И обязал районные власти ликвидировать несанкционированную свалку до 1 октября 2019 года.

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Полигоны и мусорные свалки
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