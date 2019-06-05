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Названо самое непрозрачное в России министерство

Общество

Названы самые «открытые» министерства

Москва, 5 июня 2019, 05:25 — REGNUM  Самым закрытым в России является министерство науки и высшего образования, сообщается в докладе Счётной палаты РФ «Открытость государства в России».

Это министерство не выкладывает на сайт сведения о своих функциях, не указывает даты создания и изменения материалов. Кроме того, на сайте этого ведомства нет раздела с открытыми данными.

Также нарекания вызвал сайт Минпросвещения РФ, где отсутствует версии для слабовидящих, большая часть страниц в разделе «Деятельность» не открывается. Самыми открытыми являются Министерство внутренних дел, министерства Минкультуры РФ, Минфин РФ и Минэнерго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Счётная палата уличила ФАС в нарушениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Счётная палата нашла нарушения в госзакупках ФАС РФ

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Счетная палата РФ
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