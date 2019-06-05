Среда, 5 Июня 2019 года
06:01:38 МСК

Эксперты прогнозируют одновременно засуху и паводки на реке Хуанхэ в Китае

Общество

На реке Хуанхэ уже 36 лет подряд не наблюдалось крупных паводков

Эксперты прогнозируют одновременно засуху и паводки на реке Хуанхэ в Китае
w0zny
Река Хуанхэ

Пекин, 5 июня 2019, 05:10 — REGNUM  Ливни, серьёзная засуха, наводнения, а также чередование того и другого ожидается в бассейне реки Хуанхэ в Китае в текущем году, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Согласно информации метеорологов, больше всего осадков ожидается у истоков, а также в южной части среднего течения реки Хуанхэ. При этом, в остальных частях бассейна реки дождей будет минимум, что может привести к сходу оползней и паводкам одновременно.

Эксперты также отмечают, что на реке Хуанхэ уже 36 лет подряд не наблюдалось крупных паводков мощностью более 10 тыс. кубометров в секунду, что резко повышает риск их возникновения.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство водных ресурсов Китая предупреждает о рисках серьезных наводнениях на реках Янцзян, Хуайхэ, Сицзян, Бэйцзян, Чжуцзян и Миньцзян.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае прогнозируются аномально ранние и сильные паводки на основных реках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить