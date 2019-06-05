В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе

Паркланд, США, , 03:11 — REGNUM В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.

По данным департамента, в ходе расследования выяснилось, что 56-летний охранник Скотт Петерсон не предпринял никаких действий, чтобы противостоять убийце или как-то предотвратить массовую стрельбу, приведшую к гибели 17 человек.

«Не может быть никакого оправдания полному бездействию, у нас нет никаких сомнений, что это бездействие стоило людям жизни», — заявил начальник департамента Рик Сверингер.

Петерсону предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе обвинения в преступной халатности и лжесвидетельствовании. Как выяснилось в ходе расследования, он во время стрельбы ушел подальше от места преступления и посоветовал прибывшим на место бойцам спецназа держаться подальше от учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2018 года бывший учащийся школы Marjory Stoneman Douglas в Паркланде открыл стрельбу по учащимся и педагогам школы. В результате стрельбы погибли 17 человек, еще столько же получили ранения. Злоумышленник, 19-летний Николас Круз, был арестован. Теперь ему грозит высшая мера наказания в виде смертной казни.

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