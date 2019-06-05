К 75-летию Победы в Ставрополье хотят провести международное мероприятие

Ставрополь, , 00:08 — REGNUM В 2020 году в Ставропольском крае могут организовать мероприятие для молодёжи всероссийского или даже международного формата, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам 4 июня председатель Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий перед открытием фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Следующий год юбилейный — всей страной будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, насколько здесь чтят, уважают и поддерживают патриотическое воспитание молодежи. Очень важно, чтобы это направление во всех субъектах нашей страны поддерживается и развивается», — сказал Красноруцкий.

Он также отметил, что у Российского Союза Молодёжи есть задумка по поводу мероприятия в Ставропольском крае к 75-летию Победы. Так, Павел Красноруцкий, не вдаваясь в подробности, заявил:

«На следующий год подумаем насчёт того, чтобы провести здесь очередное мероприятие всероссийского, а возможно, и международного формата. Именно связанное с Великой Отечественной войной, с патриотизмом. Потому что я считаю, что мы должны на своем примере воспитывать молодежь в духе патриотизма, любви к године. Не забывать о тех страшных годах войны и не забывать ту великую Победу, которую одержал наш народ».

Напомним, что 4−9 июня в Ставрополе проходит III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В мероприятии принимают участие около 2,5 тыс. человек из 23 стран БРИКС и ШОС: Россия, Бразилия, ЮАР, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Турция, Шри-Ланка. В качестве специальных гостей на фестивале — делегации из Австрии, Вьетнама и Грузии.

По завершению фестиваля примут резолюцию с планом конкретных действий, которые будут реализованы профильными ведомствами и молодежными организациями стран БРИКС и ШОС в 2019—2020 годах.

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