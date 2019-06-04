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Минюст предлагает ввести в России новый вид алиментов

Общество

Речь идёт о средствах на оплату жилья для ребенка

Минюст предлагает ввести в России новый вид алиментов
KokomoCole

Москва, 4 июня 2019, 23:29 — REGNUM  Министерство юстиции Российской Федерации предлагает ввести новый вид алиментов. Соответствующий документ опубликован сегодня, 4 июня, на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве предлагают обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жильё. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. Чтобы такие выплаты были назначены, ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильём или улучшении жилищных условий.

При этом размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом. Суд сможет в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое бы наиболее сбалансировано учитывало как интересы родителей, так и интересы ребенка.

Немаловажным условием для назначения такого вида алиментов должно быть отсутствие у семьи, в которой проживает ребенок, пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих приобрести её. Также алиментщик должен быть признан трудоспособным.

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Алименты: законодательство и нарушения
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