Вторник, 4 Июня 2019 года
23:21:40 МСК

В Мексику прибыла новая группа мигрантов из Центральной Америки

Общество

Беженцы направляются в США

В Мексику прибыла новая группа мигрантов из Центральной Америки
Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». реж. Джо Менендес. 2007. США
Мексиканские мигранты в США

Сьюдад-Идальго, Мексика, 4 июня 2019, 23:17 — REGNUM  Приблизительно 400 мигрантов из Центральной Америки прибыли в мексиканский город Сьюдад-Идальго, 4 июня передает агентство Associated Press.

Мигранты, разделившиеся на несколько крупных групп, беспрепятственно пересекли границу на плотах через реку Сушиате и через мост между Мексикой и Гватемалой.

После регистрации в мексиканской миграционной службе беженцы намерены направиться на север, в США.

Читайте также: Мексика не готова принимать мигрантов вместо США после угроз Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить