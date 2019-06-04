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Береговая охрана Ливии перехватила катер с мигрантами в Средиземном море

Общество

Среди 92 мигрантов на борту находились 11 женщин и четверо детей

Триполи, 4 июня 2019, 22:59 — REGNUM  Береговая охрана Ливии задержала катер с 92 мигрантами в Средиземном море, 4 июня передает агентство Associated Press.

Катер с беженцами, направлявшимися в Европу, был перехвачен в 60 километрах от Триполи. Среди 92 мигрантов на борту находились 11 женщин и четверо детей.

Все мигранты направлены в центр содержания в районе Таджура на востоке ливийской столицы. Согласно заявлению, им оказывается необходимая помощь.

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