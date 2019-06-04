Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 2000 человек

Женева, Швейцария, , 21:41 — REGNUM Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола на востоке Конго превысило 2000 человек, 4 июня передает агентство Associated Press.

По словам представителя ВОЗ Тарика Ясаревича, достижение порога в 2000 заболевших является «печальной и расстраивающей вехой».

При этом, согласно заявлению международного комитета врачей, оценка числа заболевших «не является реалистической картиной» — вероятнее всего, большая часть случаев заболевания до сих пор не учтена.

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