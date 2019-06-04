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Задержанная в Москве шведская писательница довольна условиями содержания

Общество

Она ждёт суда

Москва, 4 июня 2019, 21:30 — REGNUM  Шведская писательница Миа Йоханссон, задержанная в Москве, довольна условиями содержания, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он навестил 58-летнюю иностранку в отделе МВД по району Дорогомилово. Женщину задержали за нарушение миграционного законодательства.

«Женщина ни на что не жалуется, довольна условиями содержания и едой. Переживала за свой внешний вид», — рассказал Мельников RT.

По данным СМИ, Йоханссон совершала путешествие, но была ограблена на территории Франции. Несмотря на случившееся, продолжила поездку, пересекла Европу и Украину, а в феврале 2019 года приехала в Москву. Первое время проживала в хостеле, но после закончились деньги, и она оказалась на улице у Киевского вокзала.

Миа Йоханссон пишет книги о путешествиях во времени и космосе. Ей предстоит судебное заседание по делу о высылке в Швецию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии пресечена деятельность преступной группы, которая подделывала документы для легализации незаконных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Преступную группу, легализующую незаконную миграцию, выявили в Ингушетии

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