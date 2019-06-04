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Президент Таджикистана просит граждан тратить меньше денег

Общество

Рахмон поздравил таджикистанцев с праздником Ураза-байрам

Президент Таджикистана просит граждан тратить меньше денег
Иллюстрация: Kremlin.ru
Эмомали Рахмон

Душанбе, 4 июня 2019, 21:24 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с завершением священного месяца Рамазан. В поздравительном послании таджикистанцам глава государства отметил, что «в последние годы наши щедрой души граждане, согласно гуманистическим обычаям, доставшимся нам от предков, оказывают помощь малообеспеченным семьям, сиротам, калекам, детским домам и домам престарелых, вносят достойный вклад в дело благоустройства городов и селений нашей страны».

Он выразил благодарность гражданам страны, которые в течение священного месяца совершали «богоугодные» и добрые дела.

Также президент отметил, что подобные поступки способствуют «укреплению национального единства, стабильности в обществе и отношений между жителями страны».

Рахмон подчеркнул, что, когда таджикистанцы будут накрывать праздничные столы, они должны помнить об «экономии и недопущении расточительства, с чистыми сердцами и благими пожеланиями».

Напомним, что священный для мусульман праздник Ураза-байрам в Таджикистане в 2019 году отметят 5 июня.

Тем временем в Комитете по делам религии и упорядочению традиций и обрядов предупреждают о предстоящих рейдах — сотрудники комитета будут проверять, как таджикистанцы отмечают праздник.

В прошлом, 2018 году в ходе рейдов проверяли размер стола — он не должен был превышать 1×1,5 метра. В этот раз, отметили в комитете, таких замеров делать не собираются.

За излишне богатый стол таджикистанцам грозит штраф до 5 тыс. сомони, что эквивалентно 34,5 тысячи рублей по курсу ЦБ РФ.

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Политическая жизнь Таджикистана
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