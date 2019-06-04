Родственники жертв железнодорожной аварии 1989 года обратились к Хабирову

Улу-Теляк, Башкирия, , 21:08 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров почтил память погибших в крупнейшей железнодорожной катастрофе в истории России и СССР, возложив венок к монументу в Иглинском районе республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Хабиров пообщался с родственниками погибших.

Семьи, которые хранят память о жертвах катастрофы, считают, что для сохранения и защиты памятника ему необходимо придать статус объекта культурного наследия федерального значения.

Кроме того, он попросили врио главы республики выпустить Книгу Памяти. Хабиров отметил, что выпущено множество публикаций и фотографий, посвященных катастрофе, и можно всю эту информацию объединить в одно издание.

Также Хабиров рассказал, что принимал участие в ликвидации последствий катастрофы, будучи студентом юридического факультета Башгосуниверситета.

«С утра мы пришли сдавать госэкзамен по уголовному праву. Обком комсомола бросил клич, и мы, ребята, в основном отслужившие в армии, поехали сюда, на место катастрофы помогать. С нами были курсанты школы МВД, а они тогда совсем еще юные были, в армии не служили, и в обморок падали, когда несли носилки с обожженными людьми. Мы их заменяли. Помню, как прилетали самолёты с лекарствами из Америки, как работали наши врачи в ожоговом центре», — рассказал руководитель Башкирии и добавил, что очень тяжелые воспоминания остались в памяти о тех днях.

ИА REGNUM напоминает, трагедия произошла в ночь с 3 на 4 июня 1989 года недалеко от станции Улу-Теляк, на 1710-м километре Транссибирской магистрали. В низине скопился газ, поступивший из повреждённого газопровода. В момент, когда там встретились пассажирские поезда Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск, произошёл мощный взрыв, который в радиусе более двух с половиной километров погубил всё живое.

По разным оценкам, погибли от 575 до 645 человек, из них 181 ребёнок. Точное количество жертв установить не удаётся в связи с тем, что часть пассажиров сгорели дотла, практически испарились.

Среди погибших были 11 уроженцев Башкирии, еще 21 житель республики скончался после катастрофы в больнице. 35 уроженцам региона удалось выжить.

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