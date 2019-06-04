Вторник, 4 Июня 2019 года
20:55:37 МСК

В китайской провинции Шаньси ликвидировано подпольное наркопроизводство

Общество

Трафик сырья для изготовления готовой продукции пролегал из Внутренней Монголии

провинция Шаньси, Китай, 4 июня 2019, 20:51 — REGNUM  В городе Тайюань северо-китайской провинции Шаньси ликвидирован подпольный завод по производству наркотиков, находившийся на заброшенной бензозаправке. В результате полицейской операции арестованы три подозреваемых, у которых изъято 2,1 тонны наркотического сырья, сообщает 4 июня Синьхуа со ссылкой на местную службу общественной безопасности.

Действия правоохранителей были предприняты после получения оперативной информации о закупке сырья для получения амфетамина в автономном районе Внутренняя Монголия.

За последний год, по полицейским данным, в регионе раскрыто более 2050 преступлений на почве незаконного производства и оборота наркотиков; изъято в общей сложности более 2,5 тонн наркотических средств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить