На Урале вспомнили жертв крупнейшей в СССР железнодорожной аварии

Улу-Теляк, Башкирия, , 20:13 — REGNUM В Иглинском районе Башкирии 4 июня прошли памятные мероприятия возле мемориала на месте крупнейшей в Советском Союзе железнодорожной катастрофы. Как и много лет подряд, родственники погибших прибыли к мемориалу на «поезде скорби».

Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 июня 1989 года недалеко от станции Улу-Теляк, на 1710-м километре Транссибирской магистрали. В низине скопился газ, поступивший из повреждённого газопровода. В момент, когда там встретились пассажирские поезда Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск, произошёл мощный взрыв, который в радиусе более двух с половиной километров погубил всё живое.

По разным оценкам, погибли от 575 до 645 человек, из них 181 ребёнок. Точное количество жертв установить не удаётся в связи с тем, что часть пассажиров сгорели дотла, практически испарились. Чтобы найти останки, в месте трагедии просеивали землю. Катастрофа унесла жизни жителей 45 областей РСФСР и девяти других союзных республик.

112 погибших были жителями Челябинской области. Примерно половина из них — дети.

Ещё более 600 человек получили различные ранения. Им удалось выжить.

В 1992 году на месте трагедии был создан восьмиметровый мемориал. Жители сельсоветов Иглинского района ежегодно проводят возле него субботники и облагораживают территорию. 4 июня здесь прошёл памятный митинг.

К месту трагедии прибыл и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он возложил венок к монументу и пообщался с родственниками пострадавших и погибших, сообщает пресс-служба главы республики.

Также траурные мероприятия прошли в Челябинской области.