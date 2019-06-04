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В Чечне отреагировали на обстрел мечети в Донецке во время Ураза-байрама

Общество

Министр Чечни сравнил провокацию в Донецке с объявлением войны Всевышнему

Грозный, 4 июня 2019, 18:59 — REGNUM  Обстрел мечети в Донецке — это варварство. Тем прискорбнее, что совершили его военные ВСУ в один из главных для мусульман праздников — Ураза-байрам. Такое мнение высказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, обстрелять мечеть — это «все равно что объявить войну Всевышнему» и можно лишь помолиться за украинский народ, который сам страдает от действий своих правителей.

«Все, что в наших силах в данный момент, — это молить бога о счастливом избавлении братского украинского народа от тех страшных испытаний, что обрушились на него после дьявольского Майдана», — цитирует Умарова «Федеральное агентство новостей».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июня, в праздник Ураза-байрам в Донецке ВСУ обстреляли мечеть. В то время как в храме находились около 70 человек, по нему открыли огонь из минометных орудий. Было сделано четыре выстрела, при этом одна из мин попала в крышу мечети, два снаряда взорвались в воздухе и один упал рядом со входом. От осколков, по словам главы Куйбышевского района Донецка Ивана Адамца, пострадало здание мечети и припаркованные неподалеку автомобили прихожан.

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Война в Донбассе
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