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Ураза-байрам в Челябинске: горожане пожаловались на нехватку маршруток

Общество

Перевозчиков проверят

Ураза-байрам в Челябинске: горожане пожаловались на нехватку маршруток
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздничный намаз

Челябинск, 4 июня 2019, 18:33 — REGNUM  В Челябинске утром 4 июня не все граждане смогли вовремя добраться до мест работы и учёбы. Причиной стала нехватка маршруток, сообщают горожане в соцсетях.

По словам опоздавших, в связи с праздником Ураза-байрам часть водителей, которые исповедуют ислам, не вышли утром в рейсы. Соответственно, единиц общественного транспорта оказалось гораздо меньше, чем в обычные дни, и часть пассажиров не смогла вовремя уехать со своих остановок.

В городском управлении транспорта уже заявили журналистам о том, что проведут проверку. По её итогам будут приняты соответствующие меры.

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Ислам
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