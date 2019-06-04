Власти Москвы запретили вывоз кошек и собак из Выхино-Жулебино

Москва, , 18:20 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введение карантина в районе Выхино-Жулебино. Документ опубликован 4 июня на портале мэра и правительства столицы.

В распоряжении говорится о выявлении больного бешенством животного, содержавшегося в данном районе. Карантин объявлен до 24 июля.

На время карантина в районе запрещено проведение выставок кошек и собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы территории района.

В столичном районе будут проведены мероприятия по устранению очага бешенства. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-мэра Анастасию Ракову.