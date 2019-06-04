Вторник, 4 Июня 2019 года
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Власти Москвы запретили вывоз кошек и собак из Выхино-Жулебино

Общество

Карантин объявлен до 24 июля

Москва, 4 июня 2019, 18:20 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введение карантина в районе Выхино-Жулебино. Документ опубликован 4 июня на портале мэра и правительства столицы.

В распоряжении говорится о выявлении больного бешенством животного, содержавшегося в данном районе. Карантин объявлен до 24 июля.

На время карантина в районе запрещено проведение выставок кошек и собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы территории района.

В столичном районе будут проведены мероприятия по устранению очага бешенства. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-мэра Анастасию Ракову.

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