В Дагестане ветераны боевых действий получат деньги на новое жильё

Махачкала, , 17:56 — REGNUM В Дагестане будут выделены денежные средства на приобретение жилья для ветеранов боевых действий. Сумму в размере более 1 млн рублей получит 61 инвалид и ветеран боевых действий, а также члены семей погибших участников боевых событий на покупку нового жилья.

В общей сложности на эти цели будет направлено более 65,3 млн рублей: в равной доле (по 32,6 млн рублей) из федерального и республиканского бюджетов, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

В ведомстве напомнили, что в прошедшем 2018 году свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на улучшение жилищных условий были выданы 31 гражданину указанной категории.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае правоохранительные органы Дагестана выявили злоумышленника из города Дербента, который прикидывался ветераном боевых действий. Делал он это для того, чтобы пожизненно получать ежемесячные выплаты. До выявления факта мошенничества подозреваемый успел «заработать» более 215 тысяч рублей.