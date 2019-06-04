Власти раздумывают над обжалованием решения суда по Русскому музею

Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В Смольном пока не определились, стоит ли в судебном порядке восстанавливать «законность» согласований о переустройстве внутренних дворов Русского музея, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее 4 июня Куйбышевский районный суд удовлетворил иск троих петербуржцев к комитету по охране памятников (КГИОП). Они пожаловались на согласование проекта, который, по их мнению, повредит Михайловскому дворцу и коллекции Русского музея. Для принятия решения суд ранее даже провел выездное заседание в музее.

Чтобы решить, стоит ли подавать апелляцию, комитет будет дожидаться мотивировки суда

«КГИОП примет решение об обжаловании решения Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга о признании незаконным согласования проектной документации по приспособлению внутренних дворов Михайловского дворца после изучения мотивировочной части решения суда», — заявили в комитете корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, в ходе реконструкции планировалось перекрыть два внутренних двора Михайловского дворца и приспособить их для современного использования. В связи с этим музейные фонды из примыкающих к дворам помещений дворца пришлось переместить в другие места. Ранее сотрудники Русского музея в открытом письме заявили об опасностях и угрозах предстоящей реконструкции.

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