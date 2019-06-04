Вторник, 4 Июня 2019 года
17:58:24 МСК

В Москве выросла рождаемость. Эхо чемпионата мира?

Общество

Также снизилось число заключенных браков

Москва, 4 июня 2019, 17:41 — REGNUM  В первом квартале 2019 года в Москве произошли положительные демографические изменения — выросла рождаемость и сократилась смертность, говорится в материалах Мосгорстата.

В первые три месяца года родились 32,5 тыс. младенцев, на 5,1% больше, чем годом ранее в аналогичный период. Отметим, что девятью месяцами ранее столица России принимала матчи чемпионата мира по футболу.

Число умерших в первом квартале года составило 31,3 тыс. человек, что меньше на 3,2% показателей прошлого года.

В Москве снизилось число заключенных браков — 10,3 тыс. против 13,1 тыс. (на 21%), но также и разводов — 6,3 тыс. против 10,8 тыс. на 41%).

По состоянию на 1 января 2019 года, в Москве проживало 12 млн 615 тыс. человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить