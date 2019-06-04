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На стенах рухнувшего в Магнитогорске дома появятся белые птицы и синее небо

Общество

Работы закончат к концу недели

Магнитогорск, Челябинская область, 4 июня 2019, 16:59 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске на фасаде многоэтажки по проспекту Маркса, 164 создадут граффити с изображением взлетающих белых птиц и синего неба. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект создал заведующий кафедрой дизайна местного государственного технического университета Андрей Григорьев. А непосредственно работы проводят Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев.

Работы завершат до конца недели. В мэрии добавили, что «добро» жителей получено. Ранее жильцы отказались от того, чтобы устанавливать часовню, памятник и стелу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многоэтажка частично обрушилась рано утром 31 декабря. Погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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