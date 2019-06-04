«Мы уверены, что это не теракт» — власти Австралии о стрельбе в Дарвине

Дарвин, Австралия, , 16:46 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что «ужасный акт насилия» в городе Дарвин — это не теракт, 4 июня передает агентство Associated Press.

«Мы уверены, что это не террористический акт. Ничто не говорит об этом», — заявил премьер-министр журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июня в австралийском Дарвине вооруженный человек убил четверых и ранил еще двоих. 45-летний стрелок был арестован полицией после преступления.

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