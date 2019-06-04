Несовершеннолетнюю пермячку осудили на 5,5 года за попытку убить родителей

Горнозаводск, Пермский край, , 16:44 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор по резонансному делу о покушении несовершеннолетней дочери на убийство родителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, жительница посёлка Койва Горнозаводского района признана виновной в покушении на убийство двух человек, совершенном общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.

Напомним, в ночь на 28 января 2019 года девушка подожгла дом, в котором находились спящие отец и мать. Причиной, подтолкнувшей на такой шаг пермячку, стали неприязненные отношения дочери к родителям. Дом и имущество сгорело, а родители успели спастись. Ущерб оценили в сумму, превышающую 900 тыс. рублей.

Суд назначил фигурантке наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание девушка будет в воспитательной колонии.

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