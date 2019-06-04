Центр протонной терапии калужского Обнинска примет пациентов из Болгарии

Обнинск, Калужская область, , 16:42 — REGNUM Подписание соглашения об организации лечения иностранных пациентов в Центре протонной терапии состоялось 4 июня в Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России — в Обнинске Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы церемонии, подписи под документом поставили генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн, генеральный директор международного болгарского фонда помощи онкологическим больным «Неогенезис» Елена Банова и управляющий компании «Неогенезис-2» Делян Николов.

В марте 2016 года в калужском Обнинске в МРНЦ им. А.Ф. Цыба состоялся пуск первого отечественного синхротрона протонного медицинского комплекса. В конце 2016 года прошел лечение первый пациент.

Российский комплекс протонный терапии «Прометеус» разработан ЗАО «ПРОТОМ» (г. Протвино), которое входит в десятку мировых разработчиков и производителей протонных терапевтических комплексов. Установка предназначена для высокоточной радиотерапии онкологических больных благодаря трехмерному многопольному облучению опухолей тонким сканирующим пучком протонов.

Ключевым элементом комплекса «Прометеус» являются малогабаритный синхротрон, не имеющий аналогов в мире. Комплекс обладает оригинальными системами позиционирования пациента и планирования облучения. Он позволяет проводить протонную терапию больных с опухолями различных локализаций, включая опухоли головного мозга, саркомы основания черепа и примыкающих к шейному отделу спинного мозга областей, опухоли головы и шеи, простаты, лёгких, молочной железы.

В настоящее время в протонном центре обнинские медики специализируются на лечении головы и шеи. За период работы комплекса «Прометеус» здесь прошли эффективное лечение более 200 человек, у которых наблюдается положительная посттерапевтическая динамика онкологического заболевания.

Напомним, программа развития экспорта медицинских услуг является частью национального проекта «Здравоохранение». В рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области» в 2019 году предусматривается подготовка информационных материалов о медицинских организациях региона, в том числе для размещения в сети интернет на портале madeinrussia.com с целью повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Калужской области.