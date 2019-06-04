Аппарат лучевой терапии, убивший пациентку в Воронеже, запретили в России

Воронеж, , 16:38 — REGNUM Применение линейных ускорителей Teragam, один из которых убил женщину в Воронежском онкодиспансере, приостановлено на территории всей России решением Росздравнадзора.

«Сейчас в Воронеже работают следователи СУ СКР по области, а также двое экспертов из «ВНИИИ медицинской техники» Росздравнадзора и трое специалистов из Чехии, производители Teragam. Им предстоит разобраться в причинах трагедии — это либо человеческий фактор, либо технический сбой. От этого будет зависеть, продолжат ли использовать Teragam в дальнейшем», — пояснил «Вести-Воронеж» 4 июня руководитель Росздравнадзора по Воронежской области Владимир Щербаков.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 мая. При проведении процедуры лучевой терапии 51-летней женщины заклинило подъемный механизм, в результате тело пациентки было сдавлено, она скончалась от травм. Тогда же СК возбудил уголовное дело. Установлено, что аппарат был произведен в 2016 году, в ноябре 2018 он проходил проверку, тогда никаких неполадок обнаружено не было.

Об этом: Смерть пациентки в аппарате лучевой терапии в Воронеже: возбуждено дело

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