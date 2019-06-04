На рекультивацию полигона ТКО в Подмосковье выделят почти 140 млн рублей

Дубна, Московская область, , 17:12 — REGNUM Власти Подмосковья выделят 139 млн рублей на рекультивацию полигона ТКО «Дубна Левобережная». Об этом журналистам заявила 4 июня председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

В настоящее время объявлены конкурсные процедуры на проведение работ.

«Сегодня подробно рассматриваем проектные решения по данному полигону, жители с ними ознакомлены и очень ждут эти позитивные изменения экологической ситуации в городском округе. Нам важно их не разочаровать — всё предусмотреть на начальном этапе», — сказала Полякова.

Властями был принят метод захоронения всех отходов на месте с устройством окончательного изолирующего экрана и последующим высевом травосмеси. Сам полигон был закрыт в 2014 году. Его площадь составляет 2,7 га.

Напомним, в настоящий момент на территории Подмосковья завершена рекультивация полигона бытовых отходов «Каширский». Планируется провести аналогичный комплекс мер в отношении полигона «Кучино» в Балашихе, «Кулаковского» в Чехове и «Царёво» в Пушкинском районе.