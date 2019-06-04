Обновленный парк «Цветник» открылся в Пятигорске

Пятигорск, Ставропольский край, , 16:25 — REGNUM Парк «Цветник» открыт в Пятигорске 4 июня — после масштабных работ по реконструкции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края, участие в открытии одной из главных достопримечательностей Пятигорска приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Работы были проведены на средства, полученные от курортного сбора, который начали взимать в крае в 2018 году.

«Восстановлен самый прекрасный парк в столице Северо-Кавказского округа. Спасибо всем, кто принял участие в его реконструкции. Это все гости, кто приезжает в Пятигорск и платит курортный сбор. А значит, можно сказать, что к восстановлению «Цветника» причастна вся Россия», — сказал Александр Матовников.

Сергей Чеботарев, в свою очередь, отметил, что реконструкция «Цветника» — подтверждение тому, что эксперимент по курортному сбору проходит успешно.

Символом открытия «Цветника» стало развязывание ленты занавеса, установленного у входа в парк.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по благоустройству «Цветника» начались в 2018 году на средства курортного сбора. В 2019 году был выполнен второй этап реконструкции, уже в рамках программы формирования комфортной городской среды. В частности, были заменены коммуникации, установлены светильники, вымощены пешеходные аллеи, установлены скульптуры, скамейки, восстановлены ступени из машукского камня, оформлены цветники, клумбы, газоны. Появились и новые арт-объекты — бронзовая девушка, солнечные часы и питьевой бювет.

В 2019 году средства, полученные от курортного сбора, планируют направить на благоустройство территории, прилегающей к парку. Там появится фонтан, будет благоустроена центральная аллея парка, видовая площадка, планируется ремонт фонтанов «Лягушки» и «Поющего фонтана», ремонт ограждения озера Провал и тротуаров.

Отметим, что курортный сбор был введен в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске Ставропольского края с мая 2018 года, его размер установлен в сумме 50 рублей в сутки с каждого отдыхающего. По итогам 2018 года регион получил 181 млн доходов по этой статье, в 2019 году, по расчетам властей, туристы принесут Ставропольскому краю 260 млн рублей.

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